Вашингтон, 2 августа, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Без учёта национальных интересов России диалог с США по контролю над вооружениями невозможен, заявил 1 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Местным чиновникам пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с нами и одновременно пытаться нанести России «стратегическое поражение» не получится. Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учёта которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что пенять за «отсутствие прогресса» США могут только на себя.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт пожаловалась на неготовность российской стороны отделить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста. Она подчеркнула, что американские власти не намерены отказываться от поддержки Украины в обмен на возобновление диалога с Россией. По её словам, Россия ранее потребовала от США перестать помогать Киеву, чтобы Москва и Вашингтон смогли продолжить взаимодействие по сокращению стратегических угроз. Вместе с тем помощник госсекретаря подчеркнула, что РФ и Соединённым Штатам необходимо совместно работать на вопросом вооружений, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Именно США и НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России. Когда они получили отпор, то развязали гибридную войну для нанесения РФ стратегического поражения на поле боя. Такие действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.