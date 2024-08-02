Вашингтон, 2 августа, 2024, 05:37 — ИА Регнум. США срывают планы европейцев по отказу от российского газа, резко сократив импорт голубого топлива в ЕС. Об этом 1 августа сообщил американский новостной портал Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«В конце июля Европа импортировала из США 1,5 млн тонн СПГ, а импорт из России составил 1,3 млн тонн», — указало издание.

При этом в конце января Европа закупала у США 5,2 млн тонн СПГ, а у России — 1,5 млн тонн. Очевидно, что разница в объёме поставок всё больше сокращается. Автор статьи связал это с тем, что США предпочитают отправлять товары в Азию, поскольку там больше платят.

Продолжающееся сокращение импорта топлива затрудняет планы Европы по отказу от российского газа, резюмировал обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись от российского газа, но необратимые процессы начали наступать у них, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались.

Член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал США ненадёжным поставщиком газа. Действующая администрация Белого дома, по его мнению, ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надёжных международных торговых отношений. Парламентарий считает российский трубопроводный газ самой надёжной альтернативой поставкам СПГ.