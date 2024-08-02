Москва, 2 августа, 2024, 05:30 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключенными со странами Запада. Все освобождённые, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.

Посадка в самолёт

В числе улетевших на Родину — экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. Силовика приговорили в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Кроме того, в Россию вернулись: осуждённые в Словении за шпионаж супруги Артём и Анна Дульцевы с детьми, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва Роман Селезнёв (кибершпионаж) и приговоренный за взлом компьютерных систем в США Владислав Клюшин.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ также показала кадры отправки в аэропорт граждан США, России и других стран, переданных Вашингтону в рамках обмена.

В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к госнаградам.

1 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что состоявшийся масштабный обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит, в том числе в вопросах конфликта на Украине.

Один из возвращённых в Россию в рамках обмена помилованными заключенными между РФ и США Роман Селёзнев серьёзно болен. Он в 2014 году был приговорен американским правосудием к 27 годам тюремного заключения по делу о кибермошенничестве. Условия, в которых он находился десять лет, усугубили его состояние здоровья. Подробности о ситуации с российским уже бывшим заключённым рассказал адвокат Селезнёва Игорь Литвак.