Москва, 2 августа, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием, сообщили правоохранители.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

По данным ТАСС, силовики утверждают, что с момента задержания Булгаков отвергает свою причастность к коррупционным преступлениями, при этом сотрудничает с органами предварительного следствия и даёт показания.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Булгакова задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Генерал 27 июня попросил избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд посчитал доводы его защиты недостаточно убедительными и удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Следствие считает, что в деле бывшего замминистра обороны 9 млн пайков поставили по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей.

По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам. По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Президента России Владимира Путина осведомили о задержании Булгакова, сообщил 29 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Булгаков занимал пост заместителя министерства обороны с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.