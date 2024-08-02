Москва, 2 августа, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы 1 августа заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

Волобуев после начала спецоперации, в марте 2022 года, уехал на Украину, где вступил в ряды ВСУ. Он является гражданином России, родился на Украине.

Суд постановил, что Волобуева заочно арестуют на два месяца с момента пересечения им российской границы и передачи конвойной службе ФСИН РФ либо с момента задержания в России. Он ранее был объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Волобуева в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Ведомство отмечало, что он открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении СВО.

8 сентября в реестр были включены социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин и несколько других лиц, а 1 сентября — журналист Дмитрий Муратов.

15 сентября Минюст включил в реестр иностранных агентов пятерых граждан, в том числе политтехнолога Станислава Белковского.