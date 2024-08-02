Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 03:53 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле ночью 2 августа спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома ещё одного погибшего. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Донат Сорокин/ТАСС

Всего за время поисково-спасательной операции извлекли уже четырёх погибших.

Достать из-под завалов живыми удалось 15 человек.

Как сообщало ИА Регнум, после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле госпитализированы были десять человек, в том числе пять детей, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. От ударной волны были выбиты стекла в соседних домах.

Президенту России Владимиру Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации на месте трагедии в Нижнем Тагиле.