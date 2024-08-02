Москва, 2 августа, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые признался, что он уже дедушка — от старшего сына у него есть внучка Алиса. Подробности он рассказал в интервью KP.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, его сын Николай от первого брака, в прошлом военный, отслужил честно, без боевых ранений, почти полгода, без одной недели. В зону спецоперации пошёл добровольно, семья его поддержала.

«Он прошёл через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил, и главное, что он хранит фронтовое братство с теми, с кем он служил», — признался Песков, добавив, что Николай «честно отработал» контракт и «потерял несколько друзей».

И ещё одной нерастиражированной новостью поделился Дмитрий Песков.

«Я стал дедушкой, внучка уже достаточно взрослая, но жду новых внуков, у меня детей много», — сказал представитель Кремля.

Внучку зовут Алиса, она учится в старших классах. Пресс-секретарь с сожалением отметил, что общается с ней не часто, «но очень интересно».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Песков рассказал, что его дочь Елизавета попалась на уловку мошенников и перевела им деньги с банковской карты. По его словам, она была будто под гипнозом. Службы безопасности банков среагировали и вернули деньги.

В сентябре того же года главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский сообщил, что Елизавета Пескова обручилась с бизнесменом Русланом Голбазовым, который на десять лет старше. Позже в Сети появились публикации об их свадьбе.