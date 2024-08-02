Москва, 2 августа, 2024, 03:45 — ИА Регнум. В аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к госнаградам.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

В ходе обмена Россия передала Западу осужденных за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву, обвинённого в госизмене обладателя грин-карты США Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

Также были выданы граждане Германии Рико Кригер (приговорённый к смертной казни в Белоруссии), Герман Мойжес, Кевин Лик (госизмена, имели второе российское гражданство) и Дитер Воронин.

Кроме того, на Запад отправили россиян — Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Александру Скочиленко, Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Андрея Пивоварова (руководство нежелательной организацией), Ксению Фадееву, Вадима Останина и Лилию Чанышеву (организация экстремистского сообщества).

В Россию в обмен вернули Вадима Красикова (сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвинённых в шпионаже), Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), а также Вадима Конощенка (контрабанда).

Посредником в обмене заключёнными выступила Анкара.

В российском посольстве в США поздравили с воссоединением с родными и близкими вернувшихся на Родину россиян. Однако в американских тюрьмах остаются десятки граждан России, ожидающие своего часа освобождения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что состоявшийся обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит, в том числе в вопросах конфликта на Украине.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп потребовал деталей у действующей власти США об обмене помилованными заключёнными. Его заинтересовали подробности, в частности платила ли Америка деньги за обмен. По словам Трампа, США «никогда не заключают выгодных сделок ни в чём, но особенно в обмене заложниками» и платить за это другой стороне — «плохой прецедент на будущее».

Процесс обмена заключёнными между Россией и странами НАТО был битвой самообладаний, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.