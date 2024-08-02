Вашингтон, 2 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Евросоюз с одобрением и облегчением воспринял освобождение части заключенных в России и Белоруссии. Об этом заявили в европейской дипломатической службе.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

«Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что 26 заключенных были освобождены при непосредственном участии турецкой стороны.

Как сообщало ИА Регнум, в США за решёткой остаются десятки граждан России, которые с надеждой ожидают своего часа освобождения, заявили в посольство РФ в Вашингтоне.

1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в семи странах НАТО.

Президент России Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент, встречая сограждан в аэропорту Внуково.