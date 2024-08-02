Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле из-под завалов частично рухнувшего жилого дома ночью 2 августа спасатели достали живым ещё одного мужчину, сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

Всего удалось спасти уже 15 человек, из них семь детей.

Работы на месте ЧП продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. От ударной волны были выбиты стекла в соседних домах.

Ночью 2 августа спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома третьего погибшего.