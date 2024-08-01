Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 02:50 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов частичного обрушившегося дома третьего погибшего, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве добавили, что поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле госпитализированы были десять человек, в том числе пять детей.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. От ударной волны были выбиты стекла в соседних домах.

Спасатели продолжают доставать из руин живых людей. Так, вечером 1 августа сотрудники МЧС спасли пожилую женщину из-под завалов.

Президенту России Владимиру Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации на месте трагедии в Нижнем Тагиле.