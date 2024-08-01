Вашингтон, 2 августа, 2024, 01:51 — ИА Регнум. В США за решёткой остаются десятки граждан России, которые с надеждой на Родину ожидают своего часа освобождения, заявили в посольство РФ в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате «охоты» за ними спецслужб США по всему миру… Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», — отметили в Telegram-канале дипмиссии.

Также дипломаты поздравили с воссоединением с родными и близкими вернувшихся на Родину россиян. Обычному человеку трудно представить то, что им пришлось пережить, при этом они сохранили патриотизм и любовь к России, подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в семи странах НАТО.

Президент России Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент, встречая сограждан в аэропорту Внуково.

Процесс обмена заключёнными между Россией и странами НАТО был битвой самообладаний, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.