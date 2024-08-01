Париж, 2 августа, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Террористы из альянса вооружённых сепаратистских группировок CSP-DPA Мали обучались на Украине. Об этом написала французская газета Le Monde.

Rgaudin Флаг Мали

Представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил, что у боевиков есть связи с украинцами, французами, американцами и другими.

«Члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — признался Рамадан, добавив, что ВСУ их, в том числе, обучали обращаться с беспилотниками-камикадзе.

Как сообщало ИА Регнум, в Мали продолжаются ожесточённые бои с террористами — боевая авиация ответным ударом нанесла удары по месту размещения группировки туарегов и иностранных наёмников в Тинхаватине. Предварительно известно, что не менее 40 боевиков ликвидированы и ещё до 70 ранены.

28 июля Генштаб Вооружённых сил Мали проинформировал, что армия наносит массированные удары по местам сосредоточения террористов и контрабандистов.

Тела погибших бойцов группы «Вагнер», а также попавших в плен в ходе столкновения с туарегами, должны быть возвращены в Россию, призвал 29 июля член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.