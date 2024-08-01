Москва, 2 августа, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Процесс обмена заключёнными между Россией и странами НАТО был битвой самообладаний, заявила 1 августа официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключённых, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова предположила, что в данной ситуации мог ещё отразиться вопрос веры и надежды в поддержке народа и государства. Произошедшее эту веру и надежду в очередной раз превратило в знание того, что #СвоихНеБросаем, подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. По данным ФСБ, их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров. Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Вечером 1 августа президент РФ Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково для встречи вернувшихся после обмена россиян. Главу государства сопровождали директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. В аэропорту борт встречал почётный караул.

Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.