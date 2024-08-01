Кёльн, Германия, 2 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Самолёт с помилованными в рамках обмена заключёнными между Россией, Германией и США, сел в аэропорту Кельн/Бонн.

Araisyohei Аэропорт Кельн/Бонн

На борту находились россияне и немцы. Из РФ выехали несколько россиян с двойным гражданством. Приземление произошло 1 августа, незадолго до полуночи — в 22:37 по местному времени, написал Bild.

Газета также сообщила, что прилетевших в аэропорту встретит канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам политика, переговоры по обмену велись несколько месяцев.

«Президент США Джо Байден позвонил и поблагодарил за работу над обменом», — добавил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в семи странах НАТО.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке — 13 человек.

Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

Один из возвращённых в Россию в рамках обмена помилованными заключенными между РФ и США Роман Селёзнев серьёзно болен. Он в 2014 году был приговорен американским правосудием к 27 годам тюремного заключения по делу о кибермошенничестве.