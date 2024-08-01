Москва, 2 августа, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Автобусы, в салонах которых разместили освобождённых после обмена россиян, покинули территорию московского аэропорта Внуково-2.

Maxfastov Аэропорт Внуково

Кортеж выдвинулся с машинами сопровождения.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В ФСБ уточнили, что их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров. Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США, сообщила 1 августа пресс-служба Кремля. В списке помилованных были 13 человек.

Глава государства вечером 1 августа приехал в московский аэропорт Внуково для встречи вернувшихся после обмена россиян. Главу государства сопровождали директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. В аэропорту борт встречал почётный караул.

Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.