Вашингтон, 2 августа, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп потребовал деталей у действующей власти США об обмене помилованными заключёнными. Его интересуют подробности, в частности платила ли Америка деньги за обмен. Его пост в соцсети Truth Social цитирует The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

Трамп задался вопросами, сколько и за какую сумму США вернули некогда задержанных Россией американцев.

«Когда они собираются обнародовать детали обмена пленными с Россией? Сколько человек мы получаем? Освобождаем ли мы убийц и головорезов? Мы также платим им наличными?» — поинтересовался экс-президент.

По словам Трампа, США «никогда не заключает выгодных сделок ни в чём, но особенно в обмене заложниками».

Он добавил, что платить деньги другой стороне за обмен — это «плохой прецедент на будущее».

Как сообщало ИА Регнум, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подтвердил обмен заключёнными между Россией и США.

Вашингтону передали 16 человек: трое граждан США, один американский резидент, пять немцев и семь граждан России.

В Россию, в свою очередь, отправили восемь её граждан — из США, Норвегии, Германии, Польши и Словении.

ФСБ 1 августа сообщила, что в результате обмена в Анкаре на Родину возвращены восемь граждан РФ, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Отмечается, что это был самый масштабный обмен.

Президент РФ Владимир Путин в московском аэропорту Внуково поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам.