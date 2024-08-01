Энергодар, Запорожская область, 1 августа, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках очередной рабочей поездки в новые регионы России 1 августа посетил Запорожскую область — побывал в Энергодаре, на атомной станции, проинспектировал подготовку в новых регионах учреждений к учебному году, а также провёл ряд совещаний с руководителями организаций, служб и ведомств.

Telegram/ЗАЭС. Официально

В Энергодаре с местными властями Кириенко обсудил проекты развития региона и города в целом, ремонт социальных объектов, который ведётся при помощи Госкорпорации «Росатом».

Один из вопросов, который интересовал Сергея Кириенко, — это подготовка школ, вузов и детских садов к новому учебному году, организация учебной, воспитательной работы, состояние кадрового и методического обеспечения учреждений образования.

Сергей Кириенко поручил проработать вопрос комплексной безопасности, организацию транспортного движения рядом с учебными заведениями.

Он побывал в некоторых школах и детских садах, где идут масштабные восстановительные ремонты.

Также Кириенко провёл совещание, где обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения её ядерной безопасности.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук подробно рассказал об обеспечении безопасной эксплуатации станции, а также о планах развития.

На совещаниях с участием Кириенко обсудили подготовку к новому осенне-зимнему сезону, принимаемые энергетиками совместно с властями меры для повышения устойчивости системы энерго- и теплоснабжения Энергодара.

Как сообщало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с Сергеем Кириенко 1 августа почтили память павших воинов-героев Донбасса и возложили цветы к могилам на Аллее Героев в Донецке.

Во время поездки в Донбасс 26 июня Кириенко посетил Сартанскую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в Донецком регионе. Там начались ремонтно-восстановительные работы, завершить которые планируется к 1 сентября 2024 года.

Кириенко в ходе майской поездки в Донецкую и Луганскую Народные Республики посетил объекты культуры и вручил жителям ЛНР награды за трудовые успехи. Он также провёл совещание по улучшению качества связи в республике.