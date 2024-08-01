Москва, 1 августа, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Постоянное самосовершенствование и обучение помогут избежать профессионального выгорания. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, иногда ему присуща лень и тогда говоришь себе: «Ну, времени же нет». Понятно, что это неправильно, это отговорка, добавил Песков.

«Сейчас так всё быстро развивается, тем более в мире информации: средства доставки, информационные угрозы, информационная среда и так далее. Это нужно всё учить, всем этим нужно овладевать. Сейчас выучиться и работать в одном месте невозможно. Тогда будет и выгорание, и всё остальное. Процесс обучения и самосовершенствования должен быть постоянным везде», — отметил он.

Песков не смог поставить себе удовлетворительную оценку, добавив, что старается быть дисциплинированным.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Песков заявил, что в августе у президента России Владимира Путина будет рутинный рабочий график, окон для отпуска пока не просматривается. У главы государства основная работа ведётся ежесуточно, без выходных, публичные мероприятия — «лишь верхушка айсберга», добавил пресс-секретарь российского лидера.

Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он отдыхал в сибирской тайге в компании действующего на тот момент министра обороны РФ Сергея Шойгу.