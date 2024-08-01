Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле продолжается уже несколько часов. Вечером спасатели вытащили ещё одного человека. Подробности сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

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На месте происшествия работают девять кинологических расчётов. В один из моментов «тишины» сотрудники МЧС спасли ещё одну женщину-пенсионерку. Она жива, но находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, из-под завалов спасли девочку-подростка, ей 12 лет. Врачи осмотрели ребёнка и направили в больницу.

Квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона.

По предварительным данным, погибли два человека, пострадали 12, в том числе шестеро детей. Под завалами могут находиться ещё 16 человек.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами. Взрослые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.