Нью-Йорк, США, 1 августа, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад, а не вследствие ракетного удара, пишет 1 августа газета The New York Times со ссылкой на источники.

Vahid Salemi/AP/TASS

По данным издания, взрывное устройство было дистанционно активировано после появления Хании в его комнате. Подготовка операции по его убийству планировалась в течение несколько месяцев и включала тщательное наблюдение за его тегеранской резиденцией, утверждают источники NYT.

Фотографии, сделанные газетой на месте инцидента, свидетельствуют о том, что в результате взрыва были выбиты несколько окон и обрушилась часть наружной стены. Причинённый зданию ущерб соответствует повреждениям, которые могли быть получены в результате подрыва взрывного устройства, а не ракетного удара, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Представитель организации в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

По данным британской газеты The Financial Times, европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке. А госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщал CNN, передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства Исмаила Хании.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.