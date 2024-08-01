Москва, 1 августа, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Словакия и Венгрия отстоят свои права и заставят Украину снять санкции с российской нефти, заявил «РИА Новости» старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, у этих европейских стран есть для этого «железные основания» — они пользуются привилегированным положением при закупке российских энергоресурсов, так как не имеют выхода к морю.

Оленченко отметил, что в Еврокомиссии знают обо всех нюансах ситуации, однако сознательно медлят с решением.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, в свою очередь, заявил, что победа Будапешта и Братиславы над Киевом будет частичной.

«Еврокомиссия проводит как минимум странную политику, уделяя больше внимания Украине, а не членам Евросоюза Словакии и Венгрии, у которых есть собственные национальные интересы. Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований», — указывает он.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнял, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок. По его словам, блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию создал не Киев, а Брюссель для шантажа стран, которые выступают за мир.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха, в свою очередь, заявлял, что действия украинских властей, заблокировавших российские нефтяные поставки в Словакию, не что иное, как экономическая война с жителями республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. Поступок Киева в очередной раз показывает его полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам, подчеркнула она.

Комментируя действия Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их политически мотивированными. У Москвы нет возможности повлиять на украинские компании, которые совершают транзит нефти, констатировал представитель Кремля.