Москва, 1 августа, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Крупнейшие некоммерческие организации подписали соглашение с Общественной палатой России. Этот документ подтверждает готовность организаций направлять наблюдателей на выборы в сентябре и сотрудничать в их подготовке. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Единый день голосования (ЕДГ) состоится 8 сентября. К сотрудничеству присоединились 47 организаций. Среди них — Союз женщин России, Союз отцов России, Российский союз молодежи, Федерация независимых профсоюзов России, Ассоциация юристов России, организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», «Опора России», корпус «За чистые выборы», Российский союз сельской молодежи, Российское общество «Знание», Ассамблея народов России.

Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратился к общественным организациям с просьбой, чтобы их региональные отделения подписали аналогичные соглашения с общественными палатами регионов. Он также отметил важность привлечения молодёжи к наблюдению за выборами.

«Здесь вопрос не только в обучении, чтобы молодые люди понимали, как наблюдать за выборами, но и вопрос воспитания гражданской ответственности, гражданской позиции и социализации», — приводит пресс-служба его слова.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова сообщила, что к предстоящим выборам модернизирована программа подготовки общественных наблюдателей.

По её словам, Ассоциация НОМ подготовила серию чек-листов, которые помогут наблюдателям оценить работу избирательной комиссии, готовность участка, организацию голосования «на дому», а также не растеряться в конфликтной ситуации. Обучающие семинары по обновлённой методике уже проходят во всех регионах, где в ЕДГ состоятся выборы.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева выразила благодарность всем организациям, которые присоединились к соглашению.

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий подчеркнул, что РСМ уже не первый год подписывает соглашение с ОП РФ и что выстроенное сотрудничество помогает привлекать молодёжь в качестве активного участника общественно-политических процессов в России.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Ирина Карих заявила о готовности организации стать партнёром ОП РФ для того, чтобы информация о выборах и форматы участия в наблюдении были доведены не только до молодёжи, но и для всего населения. Она предложила запланировать открытую лекцию по теме наблюдения.

Наблюдать за выборами и анализировать их также будет авторитетное политологическое сообщество — Российская ассоциация политической науки (РАПН).

Член правления РАПН, политолог Владимир Шаповалов отметил, что институт общественного наблюдения только укрепляется с каждым годом, появляются новые направления и инструменты контроля.

«Общественное наблюдение не имеет прецедентов в мире по степени отработанности процедур, по степени правового регулирования и охвата участников. В значительной части стран, в том числе и тех, которые считают себя эталоном демократии, общественного наблюдения нет в принципе», — цитирует пресс-служба его слова.

Традиционно к соглашению присоединилось и общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».

Заместитель председателя Корпуса Алексей Песков сообщил, что «Корпус» регулярно проводит серию встреч и открытых диалогов с молодёжью по всей стране. Он предложил объединиться с «Корпусом» в этом направлении и провести совместное обсуждение темы формирования правового сознания молодёжи после завершения выборов.

По словам председателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимира Зорина, подписанты представляют всё гражданское общество России. Он подчеркнул, что независимое общественное наблюдение — это ценность, которую Россия укрепляет внутри страны и продвигает во всём мире, развивая демократию на деле, а не на словах.

Как передавало ИА Регнум, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и глава Рабочей группы Совета по мониторингу избирательных прав граждан Александр Точенов 26 июля предложил регионам северо-запада создать неформальную молодёжную площадку для обмена мнениями о выборах. По его словам, Санкт-Петербург может стать «центром притяжения» всех молодых людей, кто интересуется выборами и готов участвовать в наблюдении за избирательными процедурами.

Руководитель Петербургского отделения Гуманитарного добровольческого корпуса Денис Жгунов рассказал, что интерес к выборам в среде молодёжи растёт, но важно его увеличивать.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 15 мая сообщила, что в единый день голосования пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. Заместят более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В рамках ЕДГ пройдут выборы депутата Госдумы, 20 глав регионов, 13 депутатов региональных законодательных органов, двух глав региональных центров, 21 депутата представительных органов региональных столиц. Памфилова также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября 2024 года.