Москва, 1 августа, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Обломки и горелые фюзеляжи переданных Украине истребителей F-16 будут выставлены на всеобщее обозрение, как и другая военная техника, которую ранее показали на Поклонной горе в Москве. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

По словам замминистра, никакая военная техника и финансовая поддержка для Украины не поменяет ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.

«F-16 так же, как все то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке «Патриот», точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи», — добавил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что никакая западная техника не даст возможности избежать успеха российских военных в рамках достижения целей спецоперации.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум отметил, что Вооружённые силы Украины не смогут заменить пилотов для управления истребителями F-16, которые Запад пообещал передать киевскому режиму. Баширов также напомнил, что для того, чтобы освоить управление F-16, требуется много времени.

Кроме того, как отметил эксперт, многие не берут во внимание особенности эксплуатации указанных истребителей, а также забывают про сложность технического языка в инструкциях для использования таких самолётов.

1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка киевскому режиму самолётов F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что эти боевые самолёты будут сбиваться и уничтожаться Вооружёнными силами РФ, их количество будет постепенно уменьшаться. Кроме того, Песков подчеркнул, что никаких официальных заявлений о получении Киевом этих самолетов не было.

Президент России Владимир Путин 13 июля 2023 года заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Российский лидер 17 июня 2023 года отмечал, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.