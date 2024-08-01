Москва, 1 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. К 85-летию ВДНХ в Москве запущен специальный проект «Народный альбом: 85 лет историй», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

По словам мэра Москвы, в рамках проекта посетители выставочного комплекса могут прислать свои архивные фото и личные истории, связанные с главным выставочным комплексом страны.

«На сайте можно узнать о программе «Возрождение ВДНХ», увидеть архивные и современные кадры павильонов. Важная часть ресурса — «Народный альбом» с личными воспоминаниями и фотографиями посетителей. Здесь же опубликована программа мероприятий, приуроченных к 85-летию главной выставки страны», — написал Собянин.

Также к юбилею выставочного комплекса свою работу начало новое мобильное приложение «ВДНХ». С его помощью москвичи и жители столицы могут спланировать посещение выставки, выбрав самые интересные локации и события.

В приложении «ВДНХ» собраны рекомендации активностей и мест для посещения в зависимости от предпочтений каждого гостя. При помощи встроенной карты и голосового помощника посетителям будет проще ориентироваться на территории ВДНХ.