Москва, 1 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Уехавшие из России граждане, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться на родину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Журналисты спросили у представителя Кремля, кого из уехавших из России стране не хватает, а кого можно вернуть «на перевоспитание».

«Я считаю, что все враги пусть останутся там, а все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня. Россия является свободной страной, и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.

Кроме того, Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Она отметила, что люди по разным причинам уезжали за границу. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой, заверила спикер Совфеда.