Омск, 1 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Омске загорелась лафитная установка, сообщил 1 августа РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Площадь возгорания составила 300 кв. м.

«Открытым огнём горит лафетная установка АВТ-10», — сказал собеседник телеканала.

Установка предназначена для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.

Очевидцы сообщают о заметном столбе дыма, поднимающегося с территории завода, подробности инцидента выясняются, сказано также в публикации.

МЧС позднее подтвердило сообщения о пожаре, сообщило местное издание NGS55. В тушении задействованы силы МЧС и самого предприятия, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Саратовской области после взрыва на магистральном газопроводе вспыхнул крупный пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Также в июне на НПЗ в Коми на выведенном из эксплуатации резервуаре произошёл пожар. Возгорание началось во время ремонтных работ. Глава республики Владимир Уйба заявил, что ЧП произошло из-за нарушений техники безопасности. В результате пожара погибли два человека, ещё один человек пострадал.