Москва, 1 августа, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Настоящий мёд от фальсификата отличается даже цветом. Об этом 1 августа рассказал глава межрегиональной общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс, комментируя обнаружение фальсифицированного мёда в торговых сетях.

Александр Река/ТАСС

Роскачество провело исследование мёда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей, а также недорогого мёда в сетевом ритейле. В результате было установлено, что продукция ни одной из исследованных марок полностью не соответствует требованиям законодательства. Основные способы фальсификации включали разбавление сиропами и несоответствие продукции заявленному ботаническому названию.

«Существует натуральный пчелиный мёд, на который есть ГОСТ. Этот мёд проверяется ветеринарной службой. Также существует кондитерский продукт, который выпускается по ТУ, разработанным производителями. Этот продукт может содержать или не содержать натуральный мёд. Документы на такие продукты выдаются пищевой промышленностью, а не ветеринарной службой. Этот продукт не имеет отношения к продуктам пчеловодства и не соответствует ГОСТу», — пояснил Кукс.

Он указал, что неправильное ботаническое название означает, что, например, в мёде больше пыльцы подсолнечника и меньше пыльцы липы, но мёд всё равно называют липовым.

По его словам, при покупке мёда в магазинах следует обратить внимание на этикетку и узнать, по ГОСТу или ТУ изготовлен продукт. К сожалению, кондитеры преуспели больше, чем пчёлы, отметил он. Их продукты выглядят привлекательнее настоящего мёда, который не имеет ярких цветов. У натурального продукта цвета смазанные и ненасыщенные, пояснил пчеловод.

Он добавил, что, например, на этикетке может быть написано «Мёд с малиной», а в банке продукт с розоватым оттенком. На самом деле мёд с малиной светлый, светло-серый и не пахнет малиной. Кондитеры добавляют в такой продукт малиновую крошку, но это не относится к натуральному мёду.

«Чтобы приобрести настоящий мёд, лучше обращаться к пчеловодам. Лучше всего покупать мёд также в специализированных медовых магазинах, где более строгая проверка. Такие магазины работают только на мёде и стремятся сохранить свою репутацию и доверие покупателей. Также можно покупать мёд на специализированных ярмарках-выставках, где ветеринарная лабораторная служба обследует мёд и выдаёт соответствующие заключения», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в ходе исследования Роскачеством были выявлены основные фальсификаторы, производящие продукты под своим брендом или СТМ: ООО «Медовая долина», ООО «Медовый дом», ООО «ТД «Воял». Эксперты выявили три типа фальсификации — несоответствие нормативам ГОСТа соотношения фруктозы и глюкозы, содержание пролина и несоответствие нормам по диастазе.

Врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что имбирь, лимон и мёд, содержащие аскорбиновую кислоту и витамины группы В, способствуют улучшению циркуляции крови и укрепляют иммунную систему организма.