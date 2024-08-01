Москва, 1 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступал против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности и лично поощрял Киев к срыву Минских соглашений, заявила 1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

flickr.com/Heinrich-Böll-Stiftung

Таким образом она прокомментировала заявления Штайнмайера, который в годовщину Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления нацистов и заявил, что война вернулась в Европу якобы по вине российской стороны.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения северной столицы!» — написала она.

Также Захарова напомнила, что президент Германии лично поощрял киевский режим к срыву минских соглашений, в чём призналась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что именно Германия неоднократно спонсировала финансово и политически госперевороты на Украине и поставляла ВСУ танки, «в которых горят украинцы».

«И это говорит человек… а человек ли это говорит?» — добавила она.

Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS заявлял, что Евросоюз под предводительством Германии готовится вступить в вооружённый конфликт с Россией. Президент Сербии Александр Вучич уточнял, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Белграде.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.