Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Замглавы МЧС Илья Денисов прибыл с оперативной группой в Нижний Тагил, сообщили в МЧС.

Донат Сорокин/ТАСС

В ведомстве уточнили, что оперативная группа во главе с Денисовым отправила в Нижний Тагил по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

«На борту Ил-76 МЧС России аэромобильная группировка отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчёты», — говорится в сообщении МЧС.

Как передавало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Место взрыва находилось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, погибли два человека, пострадали — 12, из них — шестеро детей. Под завалами могут находиться ещё 16 человек, сообщили экстренные службы региона.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.