Москва, 1 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Подготовка визита главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию активизируется после его победы на выборах, сообщил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

РИА Новости/Магда Хибелли

Визит Мадуро, анонсировавшийся с конца прошлого года, пояснил представитель Кремля, переносился из-за несовпадения графиков с российским лидером Владимиром Путиным.

«Потом предвыборная кампания началась. Но сейчас, когда он уже стал победителем выборов, можно предположить, что подготовка сейчас активизируется и в те сроки, которые лидеры посчитают удобными, он состоится», — уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок. Президент России поздравил его с переизбранием на пост главы государства. В своём поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию отношений между Россией и Венесуэлой.

Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, в Каракасе начались протесты. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота при поддержке США. Он также информировал, что в результате протестов в Венесуэле один военный погиб, ранения получили 23 военных и 25 полицейских.