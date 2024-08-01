Москва, 1 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Кремль прокомментирует обмен заключёнными с США «в своё время», заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Возможно, это произойдёт до конца дня, отметил Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы прокомментируем в своё время. Надеюсь, что сегодня», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — осуждённые в России за шпионаж американские граждане, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший военный Пол Уилан.

По информации сервиса Flightradar, утром 1 августа самолёт Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61 727 вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в Калининград, а затем в Мурманск. Указанный борт в декабре 2022 года, по некоторым данным, использовался при обмене россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Также, по данным Flightradar, днём 1 августа из Внуково в сторону Турции направились два самолёта специального лётного отряда «Россия».

Турецкий телеканал NTV днём 1 августа показал кадры обмена заключёнными. В Россию, по данным этого СМИ, направляются 10 человек.