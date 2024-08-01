Москва, 1 августа, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин много часов в день контактирует с военными и правительством, болея душой за ходом специальной военной операции (СВО), заявил 1 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Это постоянная практика, и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, средним командирам, он и с рядовыми общается», — сказал он.

По его словам, президент звонит военным не для картинки на камеру. Каждый разговор, отметил представитель Кремля, имеет сугубо прикладной характер.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.