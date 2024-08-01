Москва, 1 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радио «Комсомольская правда», что у него есть внучка Алиса.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая», — сказал Песков.

Он отметил, что внучка учится в школе, но не стал говорить, сколько ей лет. По словам Пескова, у него редко получается поговорить с Алисой, но общаться с ней о её мировоззрении очень интересно.

Песков добавил, что у него много детей, поэтому он ждёт ещё внуков.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Песков рассказал, что его дочь Елизавета попалась на уловку мошенников и перевела им деньги с банковской карты. По его словам, она была будто под гипнозом. Службы безопасности банков среагировали и вернули деньги, но неизвестно, поймали ли «этих нехороших, талантливых людей», добавил он.

В сентябре того же года главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский сообщил, что Елизавета Пескова обручилась с бизнесменом Русланом Голбазовым, который на десять лет старше. Позже в Сети появились публикации о состоявшейся свадьбе.