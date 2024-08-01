Москва, 1 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Запад не хочет вникать в юридические тонкости, связанные с урегулированием украинского конфликта, хотя они есть. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 августа в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он отметил, что с юридической точки зрения глава киевского режима Владимир Зеленский уже несколько месяцев нелегитимен и российский президент Владимир Путин дал глубочайшую оценку этой ситуации.

«По крайней мере мы так смотрим на это, западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы», — сказал Песков.

Комментируя призывы пригласить Россию на следующий саммит по Украине, он сообщил, что Москва пока не услышала такую повестку дня по украинскому урегулированию, которая бы её устраивала. А участвовать в мероприятиях ради «протокола и ради самого участия» не имеет смысла.

Как сообщало ИА Регнум, в обширном интервью французскому изданию Le Monde Зеленский вновь заявил, что представители России должны принять участие во втором саммите по урегулированию конфликта на Украине.

Песков ранее отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также пресс-секретарь президента напоминал о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал Песков.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.