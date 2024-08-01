Москва, 1 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Никакой мирный саммит по ситуации на Украине с участием России в настоящее время не готовится, заявил 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

К настоящему времени есть только рассуждения некоторых политиков о том, что на подобный саммит нужно пригласить Россию, отметил Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода», — сказал пресс-секретарь президента.

Обсуждать судьбу Украины без участия России невозможно и бесперспективно, но любое обсуждение должно быть осмысленным, отметил Песков.

«В мероприятии не участвуют в интересах некоего протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А повестки дня, которая бы устраивала нас, нигде озвучено не было. По крайней мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошёл первый «мирный саммит» по Украине. Представителей России не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского.

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию. С аналогичными заявлениями он выступал и позднее. Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине не был мирным, поэтому необходимо понять, что Зеленский имеет в виду, говоря об участии России во втором подобном мероприятии, отмечал ранее Песков.

30 июля Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также пресс-секретарь президента напоминал о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал Песков.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.