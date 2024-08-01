Москва, 1 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы ВС России ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты противовоздушной обороны ВСУ и уничтожили до 25 украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«ВКС РФ по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим Минобороны показало кадры удара.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля в Минобороны доложили, что ВС России уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки «Марс-Л» Вооружённых сил Украины (ВСУ).

29 июля Министерство обороны сообщило, что российские военные ударом «Искандера» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS у Новотроицкого.

Кроме того, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили штурмовик Су-25, а также радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».