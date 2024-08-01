Москва, 1 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации за семь лет в эксплуатацию ввели 322 новостройки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой», — заявил Собянин.

По словам мэра столицы, за семь лет реализации программы было выбрано более 13 млн кв. м территорий для возведения жилья. Также был составлен перечень расселяемых домов и обозначены примерные сроки переезда граждан в новые постройки. Всё это время специалисты работали над проектами планировок и утверждением финансирования для их строительства.

Сергей Собянин добавил, что в 2023 году он дал поручение ускорить темпы реализации программы реновации. Благодаря этому более 147 тыс. жителей Москвы переехали в новые квартиры. Ещё 20 тыс. граждан на данный момент находятся в процессе оформления документов и переезда.

Средний срок расселения жильцов уменьшился практически в два раза — до 5,5–6 месяцев, добавил глава города.

«Только с начала 2024-го подобрали 21 площадку для строительства и ввели в эксплуатацию 18 новых домов. Под переселение передали 31 жилой комплекс», — заключил Собянин.

Сообщается, что до конца 2024 года специалисты введут в эксплуатацию ещё около 1,6 млн кв. м жилья. Также начнётся переселение порядка 50 тыс. человек.