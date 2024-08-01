Вашингтон, 1 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ещё тоскует после отказа от борьбы за власть, но уже смирился с произошедшим и даже начал шутить. Об этом пишет 1 августа газета The Washington Post (WP).

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Президент время от времени впадает в задумчивое настроение, поскольку его 54-летняя карьера подходит к концу гораздо быстрее, чем он ожидал», — говорится в статье.

По словам источников в окружении Байдена, его график стал менее плотным. Вероятно, таким образом глава Белого дома хочет переключить больше внимания на вице-президента Камалу Харрис, кандидата на президентский пост от Демократической партии.

«Гнев и горечь», вызванные тем, что демократы загнали Байдена в угол, уступили место более спокойному отношению к ситуации. Президент, неделю переживавший сильный стресс, остаётся временами задумчивым, но уже позволяет себе подурачиться, например скорчить рожи помощникам, отмечает издание.

Он также пошутил, что предложил Харрис выбрать его в качестве напарника.

По словам лидера движения за гражданские права священника Эла Шарптона, Байден смирился с тем, где находится, и пытается идти вперёд. Глава Национальной лиги городов Марк Мориал добавил, что президент пребывает в «рефлексивном настроении», указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и пояснил, что принял такое решение в интересах страны и Демократической партии. Глава Белого дома поблагодарил свою команду за работу и призвал демократов поддержать на выборах Камалу Харрис.