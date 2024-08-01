Анкара, 1 августа, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Десять освобождённых в рамках масштабного обмена заключённых направляются в Россию, сообщает 1 августа турецкий телеканал NTV.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В рамках обмена заключёнными в Анкаре 10 освобождённых направятся в Россию, 13 — в Германию и трое — в США», — сказано в сообщении.

Телеканал TRT Haber, в свою очередь, информирует, что в Россию переданы десять заключённых, в том числе двое детей.

Уточняется, что всего в обмене поучаствовало 26 заключённых, содержавшихся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.

Операция прошла при посредничестве управления национальной разведки Турции в Анкаре.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.