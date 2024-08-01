Москва, 1 августа, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Планируемое введение контроля за полисами ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации направлено на защиту имущественных интересов потерпевшего в ДТП, автомобилю которого был нанесён ущерб в результате аварии. Об этом 1 августа корреспонденту ИА Регнум заявил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев, комментируя подготовленный Минюстом законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые создают правовую основу для применения штрафных санкций после запуска системы выявления с помощью камер на дорогах водителей без полисов ОСАГО.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Васильев отметил, что в начале 2024 года РСА провёл оценочные расчёты и выяснил, что примерно 9–10% водителей могут ездить без полиса ОСАГО. При этом количество таких водителей сильно варьируется в зависимости от региона. В некоторых субъектах, по оценке РСА, процент таких водителей может исчисляться двухзначными цифрами, в других регионах их может быть меньше 1–2%.

«Любая система контроля за полисами ОСАГО, которая будет введена государством, приведёт к увеличению числа застрахованных водителей и, соответственно, защите прав как тех, кто ездит без полиса, так и тех, кто становится потерпевшими таких граждан. Конкретная дата вступления в силу новых правил пока неизвестна. Однако РСА поддерживает введение контроля за полисами ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации, считая, что это соответствует общему развитию методов контроля, которое государство использует. Уже сейчас контроль за водителями осуществляется в основном с помощью видеокамер», — пояснил Васильев.

Он отметил, что потерпевшие водители должны быть защищены, чтобы им не приходилось обращаться в суд с требованием к виновнику ДТП о взыскании средств на восстановление повреждённого транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Документ был опубликован 8 июля на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. В закон внесли изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Также закон разрешает водителям сразу снимать машину с учёта при продаже, а не через 10 дней после обращения. Помимо этого, государственный учёт прекращается по заявлению владельца в отношении похищенного или угнанного авто, находящегося в розыске.

В России начали по-новому оформлять полисы ОСАГО. Со 2 марта можно заключать на срок от одного дня и до трёх месяцев. Ранее минимальный срок страхования автомобиля составлял от трёх месяцев.