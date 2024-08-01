Москва, 1 августа, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Кремль пока не даёт комментарии об обмене заключёнными в Турции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы пока на эту тему ничего не говорим», — заявил официальный представитель Кремля на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения телеканала NTV об обмене заключёнными в аэропорту Анкары.

По данным СМИ, обмен заключёнными между РФ, США и рядом других слов происходит «прямо сейчас». В публикациях говорится, что в рамках большого обмена заключёнными были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

Ранее в ходе брифинга Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу сообщений о возможном обмене заключёнными между Россией, США и несколькими другими странами.