Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовщиков АО ГАЗЭКС. Люди писали градоначальнику на почту и оставляли комментарии на личной странице в соцсети ВКонтакте о том, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом. Сегодня, 1 августа, в этом районе в результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажки, пострадали 12 человек, одна женщина погибла.

ИА Регнум

Как оказалось, жители не только оставляли письменные жалобы, но и присылали фотографии, на которых было запечатлено, что газовщики оставляют после работ разрытые ямы без ограждений, что может быть опасно и для невнимательных прохожих, и для маленьких детей, рискующих туда упасть. На прошлой неделе местная жительница Наталья писала мэру о том, что газовая служба не может даже ленточки повесить вокруг ямы. Ее комментарий остался незамеченным, а через некоторое время и вовсе был удалён.

Как рассказала ИА Регнум одна из жительниц района, ответа и реакции на сигналы граждан не последовало.

Так, горожане ещё в конце января 2024 года писали о том, что на проспекте Вагоностроителей (в 100 метрах от обрушившейся пятиэтажки) разрыли яму для ремонта газового оборудования, из-за проводимых работ во всём районе пахло газом. Также местные в июне–июле этого года начали жаловаться на работу газовщиков АО ГАЗЭКС. По словам людей, газовщики халатно относились к своим обязанностям и даже не прикасались к газовому оборудованию в квартирах.

«Вообще ничего не проверяют. Толком ничего не смотрят. Даже духовку не открывают. Пришли, горелки зажгли, и все. Зато платеж нехилый», — пишет один из жителей в соцсетях.

«У меня заглушка стоит. Так сотрудники ГАЗЭКС даже в квартиру заходить не хотели. В дверях спросили, и все. Мне пришлось настоять, поскольку это опасно», — указала другая пользовательница.

ИА Регнум

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нижнем Тагиле подъезды жилого дома обрушились из-за, предположительно, взрыва газового баллона. Пострадали 12 человек, среди пострадавших есть дети. Одна женщина погибла. Разрушено более 15 квартир. В результате обрушения подъездов пятиэтажного здания из-за взрыва в районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).