Москва, 1 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Минцифры РФ опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов из компаний без досрочного погашения льготной ипотеки, говорится в сообщении министерства, опубликованного в его Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы», — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что при увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени у IT-сотрудника сохраняется льготная ставка по ипотеке. Также в ведомстве указали, что новые условия не распространяются на уже выданные кредиты. Кроме того, после того как ипотека была взята по новым условиям в случае смены работы на IT-компанию в Москве или Санкт-Петербурге, льготная ставка не сохранится.

Ранее СМИ распространили информацию, что российские специалисты IT-компаний не смогут уволиться до полного погашения льготной ипотеки. Уточнялось, что минимальный срок работы, установленный для IT-специалистов, взявших льготную ипотеку, составлял пять лет с момента оформления кредита, работники IT-компаний должны будут работать в течение всего срока ипотеки.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Отмечалось, что предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов, запустить которую поручил президент Владимир Путин, действует с июля 2022 года. Минцифры предлагало упростить выдачу ипотеки для молодых специалистов отрасли. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тыс. компаний.