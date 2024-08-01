ДНР, 1 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Украины покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР, сообщил 1 августа источник в силовых структурах.

Также ВСУ, понеся большие потери, оставили и высоты на данном направлении, передаёт «Газета. Ру».

Линия обороны вооружённых сил Украины на данном участке фронта «надломилась», отметил также собеседник СМИ.

Новость дополняется.