Анкара, 1 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену заключёнными из семи стран стала турецкая разведка, сообщает турецкий телеканал TRT.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Обмен будет проходить под контролем управления разведки Турции. Это очередной пример растущей роли Анкары как международного посредника в кризисных ситуациях. Сегодняшний обмен стал крупнейшим со времен холодной войны», — сказано в сообщении.

В национальной разведывательной организации Турции (MIT) подтвердили эту информацию. В заявлении MIT сказано, что турецкая разведка сыграла важную посредническую роль в этой операции.

Ранее турецкий телеканал NTV показал кадры обмена заключенными между Россией и США.

По информации CNN, обмен заключёнными между РФ, США и рядом других стран проходит «прямо сейчас».

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

Как сообщает телекомпания CBS, в Россию в рамках масштабного обмена вернутся восемь заключённых. Уточняется, что сделка по обмену заключёнными между РФ и США проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.