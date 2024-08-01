Турецкая разведка стала посредником в проведении обмена между РФ и Западом
TRT: турецкая разведка стала посредником в проведении обмена между РФ и Западом
Анкара, 1 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену заключёнными из семи стран стала турецкая разведка, сообщает турецкий телеканал TRT.
«Обмен будет проходить под контролем управления разведки Турции. Это очередной пример растущей роли Анкары как международного посредника в кризисных ситуациях. Сегодняшний обмен стал крупнейшим со времен холодной войны», — сказано в сообщении.
В национальной разведывательной организации Турции (MIT) подтвердили эту информацию. В заявлении MIT сказано, что турецкая разведка сыграла важную посредническую роль в этой операции.
Ранее турецкий телеканал NTV показал кадры обмена заключенными между Россией и США.
По информации CNN, обмен заключёнными между РФ, США и рядом других стран проходит «прямо сейчас».
Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.
По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.
Как сообщает телекомпания CBS, в Россию в рамках масштабного обмена вернутся восемь заключённых. Уточняется, что сделка по обмену заключёнными между РФ и США проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.