Москва, 1 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Началось строительство бизнес-центра по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Тимирязевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, общая площадь здания составит более 50 тыс. кв. м. Его построят по адресу Дмитровский проезд, вл. 1Г. На данном этапе застройщик завершил демонтаж недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки и приступил к разработке котлована.

«Бизнес-центр возводят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство — через три года», — сказал Ефимов.

Заммэра также рассказал, что договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара подписали ещё в 2022 году. Инвестиции в данный проект оцениваются в семь миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит более 450 млн рублей, заключил он.

Сообщается, что в состав 23-этажного бизнес-центра войдут офисные помещения класса А и торговая галерея, в результате чего жители района получат современный многофункциональный объект.