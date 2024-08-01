Тегеран, 1 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави в эфире телеканала IRIB.

AP/TASS

Как отметил Мусави, Израиль «получит пощёчину», которая станет возмездием за убийство Хании.

«До настоящего времени ни одно действие сионистского режима не оставалось без ответа», — добавил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Он прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали заявил, что убийство Хании на территории Ирана показало, что Запад усиливает эскалацию конфликта в регионе. Несмотря на заявления западных стран о прекращении войны в Газе, происшедший теракт свидетельствует об отсутствии у них цели прекращать атаки против палестинского народа, отметил он.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.