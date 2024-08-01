Москва, 1 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Стартовал публичный этап «Лаборатории» — совместного проекта VK Play и VK Education для студентов — разработчиков игр, для которого были отобраны 30 лучших игр от студентов ИТМО, НИУ ВШЭ, B&D и других вузов, рассказали в пресс-службе VK.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Так, в течение августа сообщество игроков будет решать, какие игры достойны звания лучших. Каждый отзыв может повлиять не только на итоговую версию игры, но и на будущее самого разработчика. Пользователям предстоит определить 10 проектов, которые получат поддержку VK Play и партнёров площадки, а после будут представлены издателям.

К выбору победителей также присоединятся крупные инфлюенсеры и индустриальные эксперты, которые поддержат молодые таланты.

«Начинающие разработчики, студенты — это будущее игровой индустрии. Они уже сейчас создают интересные и перспективные продукты. Наша задача — дать им возможность найти свою аудиторию, получить обратную связь от настоящих игроков и помочь создать игры, в которые захочется играть», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.

В отборочном этапе приняли участие порядка 100 ПК-проектов, из них выбрали 30, из которых 15 создали студенты НИУ ВШЭ, шесть — учащиеся ИТМО, а по три игры разработали студенты B&D и Skillbox/Gamebox. Ещё по одному проекту представили МИРЭА, Московский политех и НИЯУ МИФИ. Мобильные игры также участвовали в отборе, и эксперты из RuStore выбрали три лучших проекта.

«Лаборатория» — это совместный проект игровой экосистемы VK Play и VK Education, рассчитанный на студентов образовательных программ и курсов в сфере разработки игр. С 3 по 30 июня прошел сбор заявок, а с 1 по 31 июля проекты оценивали эксперты по критериям, разработанным совместно с рабочей группой по образованию, в которую вошли более 70 вузов.

Попробовать проекты на ПК можно в специальном разделе VK Play. Попробовать проекты на Mobile можно по ссылкам из подборки RuStore.