Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле нет, сообщил 1 августа журналистам замруководителя регионального следственного управления СК РФ по Свердловской области Алексей Невгад.

Донат Сорокин/ТАСС

«Пока без смертельных случаев», — сказал Невгад.

По предварительным данным, которыми располагает СК, пострадали восемь человек, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. По предварительным данным, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. Сообщалось об одном погибшем.

По данным МЧС, пострадали 12 человек, шестеро из них — дети. Под обломками могут оставаться ещё 16 пострадавших. Опубликованы кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина и мужчина в тяжёлом состоянии. Взрослым потребовались операции, сообщили в минздраве Свердловской области.

Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали в 2032 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.